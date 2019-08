Sparatorie, metà americani boccia Trump

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - La metà degli americani boccia la risposta di Donald Trump alle sparatorie di massa. Secondo un sondaggio del Wall Street Journal e di Nbc, solo il 36% approva le modalità con cui Trump ha gestito le sparatorie di El Paso e Dayton, mentre un 52% lo boccia. Il sondaggio mostra comunque un'America spaccata su come il governo potrebbe far fronte all'emergenza delle armi. Il 45% degli interpellati teme che il governo possa spingersi troppo in là e approvare misure eccessivamente restrittive, a fronte di un 50% che teme che il governo non riuscirà a fare abbastanza sul fronte dei controlli.