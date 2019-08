Libia: Onu condanna raid Haftar su Zuara

(ANSA) - IL CAIRO, 18 AGO - L'Unsmil (la Missione di sostegno dell'Onu in Libia) ha fortemente condannato i raid aerei compiuti dall'Esercito nazionale libico (Lna) del maresciallo Khalifa Haftar a ovest di Tripoli, sostenendo che nella struttura non c'erano obiettivi militari. E' quanto si legge in un comunicato dell'Unsmil.

La Missione si riferiva ai bombardamenti sull'aeroporto di Zuara colpito dalle forze di Haftar perché sospettato di essere un deposito utilizzato per i droni turchi appartenenti alle milizie alleate con il governo di Tripoli, sostenuto dagli Stati Uniti. Nel comunicato, l'Unsmil ribadisce di aver ispezionato l'aeroporto di Zuara e di non aver trovato "alcuna infrastruttura militare".

La Missione Onu fa sapere che condividerà le prove raccolte con il Consiglio di Sicurezza, un gruppo di esperti e altre rappresentanti di organizzazioni internazionali. Anche oggi, le forze di Haftar hanno preso di mira un deposito militare a Misurata sospettato di contenere droni turchi.