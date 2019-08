Kashmir: ripristinato coprifuoco totale

(ANSA) - NEW DELHI, 18 AGO - Restrizioni alla libertà di movimento sono di nuovo in vigore da questa mattina in ampie aree di Srinagar, la capitale del Kashmir indiano. Lo comunica il portavoce della polizia, che motiva la decisione di ripristinare il coprifuoco quasi totale, per il 14/mo giorno consecutivo, con i disordini scoppiati ieri.

Anche le connessioni mobili via 2G sono state di nuovo bloccate, da questa mattina, in tutta la regione di Jammu, a neppure 24 ore dalla riattivazione, "per tenere sotto controllo la circolazione di voci allarmistica", secondo quanto dichiarato all'agenzia Pti da un ufficiale di Polizia.