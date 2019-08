Hong Kong, in migliaia a nuova protesta

(ANSA) - PECHINO, 18 AGO - Migliaia di persone sono dirette a Victoria Park, nel cuore di Hong Kong, per la manifestazione del Civil Human Rights Front, il gruppo delle mobilitazioni da 2 milioni di adesioni contro la legge sulle estradizioni in Cina.

Bonnie Leung, tra i leader dell'iniziativa, ha ricordato che oggi "è un giorno di pace", rinnovando l'invito a "mostrare al mondo che la gente di Hong Kong è del tutto pacifica", in risposta agli scontri violenti tra attivisti e polizia scoppiati soprattutto la scorsa settimana all'aeroporto della città.

Il movimento chiede le dimissioni della governatrice Carrie Lam, elezioni democratiche con suffragio universale e l'indagine indipendente sui metodi brutali usati dalla polizia. Leung ha chiarito che saranno le forze dell'ordine a doversi fare carico delle responsabilità in caso di scontri e caos.

Ieri, a Tamar Park, ha manifestato il fronte pro-Pechino: più di 476.000 persone (108.000 per la polizia) hanno preso parte al raduno della Safeguard Hong Kong Alliance.