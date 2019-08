Brexit: Documento diffuso da ex ministro

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il documento segreto sul futuro apocalittico della Gran Bretagna in caso di una Brexit senza accordo rivelati dal Sunday Times sono stati diffusi da un ex ministro per "influenzare i colloqui" tra Boris Johnson e "i leader europei". Lo ha rivelato alla Bbc una fonte di Downing Street secondo la quale il documento è stato elaborato "quando i ministri stavano facendo ostruzionismo su ciò che andava fatto per prepararsi all'uscita e i fondi non erano disponibili". La rivelazione arriva proprio alla vigilia di una serie di appuntamenti cruciali per il governo di Londra. Johnson, infatti, volerà mercoledì a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel e il giorno dopo sarà a Parigi per un colloquio con il presidente Emmanuel Macron. Intanto Michael Gove, il ministro delegato dal per intensificare preparativi dei piani di emergenza in vista dell'eventuale hard Brexit, prova a gettare acqua sul fuoco commentando su Twitter che il documento in questione si riferisce al "peggiore dei casi".