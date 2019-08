Hong Kong: nastri bianchi pro-democrazia

(ANSA) - PECHINO, 17 AGO - Le diverse migliaia di professori, che oggi hanno marciato indossando abiti neri, il colore scelto da attivisti e studenti per le proteste pro-democrazia, hanno annodato nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla Government House, la residenza della governatrice Carrie Lam, a riaffermare la solidarietà al movimento partito a inizio giugno.

In base ai media locali e alle immagini diffuse sui social, il corteo ha ribadito anche la convinzione che Lam debba ascoltare e dare risposte alle domande dei dimostranti, smettendo di fare ricorso alla violenza della polizia per disperdere coloro che partecipano alle manifestazioni.