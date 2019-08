Toffa, Le Iene la salutano con un ballo al tramonto

Nadia Toffa che balla rilassata sulla spiaggia mentre dietro la sua sagoma scura il sole tramonta in una miriade di colori. Nel giorno del suo funerale, le Iene salutano - con questo video pubblicato sul profilo Twitter della trasmissione di Italia 1 - la collega scomparsa i giorni scorsi a 40 anni per un tumore. E oggi nel Duomo di Brescia dove sono state svolte le esequie della conduttrice, alla presenza di tanti parenti, amici e colleghi ma anche di migliaia di persone e fan che l'hanno conosciuta grazie ai suoi servizi in tv, i colleghi l'hanno poi salutata uno ad uno sfilando sul sagrato davanti alla bara bianca sulla quale l'ideatore del programma Davide Parenti ha poggiato la cravatta nera delle Iene.



Ciao Nadia pic.twitter.com/tc8PFcH8RD — Le Iene (@redazioneiene) 16 agosto 2019