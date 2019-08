Tennessee,esecuzione con sedia elettrica

(ANSA) - NASHVILLE, 16 AGO - Lo Stato americano del Tennessee ha eseguito ieri la terza esecuzione con la sedia elettrica dal novembre scorso.

A chiedere questo metodo, questa settimana, era stato lo stesso condannato a morte - il 56enne Stephen West - il quale in precedenza non aveva espresso alcuna preferenza e in quel caso sarebbe stato giustiziato con una iniezione letale.

West era stato condannato per l'uccisione di una donna e della sua figlia 15enne nel 1986, reati di cui si era sempre dichiarato innocente.