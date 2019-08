Mediaset vola in Borsa, scambi fiume

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Accelera Mediaset in Piazza Affari, dove, già brillante in apertura, segna un rialzo del 10% a 3 euro, riportandosi quasi al livello dei massimi recenti dello scorso 20 giugno. Un vero e proprio fiume gli scambi, per 6,6 milioni di pezzi a metà seduta, pari al 5,6% del capitale.

Brillante anche Mediaset Espana (+4,87% a 5,51 euro).

Gli acquisti - ricordano nelle sale operative - precedono le assemblee del 4 settembre per la riorganizzazione del gruppo.