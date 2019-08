M5s, Di Maio premier? Sono fake news

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso. Non solo, nessuno dei quotidiani ha contattato fonti ufficiali del M5s con l'intento di verificare questa clamorosa fake news. Sono cascati nel giochino di qualcuno, ma siamo abituati ormai. Non ci interessano poltrone, non ci interessano giochi di palazzo". Così in una nota il M5S commenta le voci circolate in ambienti del Pd, e riprese dalla stampa, che Matteo Salvini abbia offerto al leader 5 stelle la poltrona di Palazzo Chigi per ricomporre la frattura.

E subito dopo in un post su Facebook Di Maio ribadisce che si tratta di "fake news su futuri ruoli, incarichi, strategie", e taglia corto: "Tutte cose che non ci interessano".