Bonisoli, con crisi a rischio assunzioni

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Con la crisi di governo aperta dalla Lega "sono a rischio alcuni importanti provvedimenti messi in campo dal ministero dei beni culturali, a partire dalle assunzioni di personale" insieme a "investimenti per un totale di 10 milioni di euro in finanziaria". Lo denuncia in un post video sui suoi social il ministro della cultura Bonisoli: "E' un danno per il Paese". Nel concreto, precisa, "Noi abbiamo pronto un concorso ad ottobre per circa 3 mila persone, un concorso per 28 dirigenti sempre ad ottobre, mille assunzioni di funzionari a dicembre e 250 persone che dovrebbero arrivare dai centri per l'impiego". Tra le norme previste in finanziaria: "30 dirigenti di seconda fascia in più a partire dal 2020. L'incremento del Fondo delle risorse decentrate, l'ex Fua, usando il 5% dei ricavi dei musei statali a beneficio di tutti i dipendenti, del ministero" oltre alla maggiorazione della indennità di amministrazione sempre per i dipendenti Mibac, fondi per la formazione e le qualifiche per gli idonei.