Scontro Lega-M5s su reddito cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Scontro Lega-M5s sul reddito di cittadinanza. "Il 70% di chi lo chiede probabilmente non ne ha diritto. Bisogna rivedere la misura dando di più a chi ne ha più bisogno e intervenire in favore delle imprese abbassando pesantemente il cuneo per chi assume", afferma il viceministro leghista all'Economia Massimo Garavaglia. Pronta la risposta del M5s: "Il reddito di cittadinanza è una misura che difendiamo con tutte le nostre forze". E quella detta da Garavaglia "è la più grande cretinata mai sentita!".