Salvini, il 20 agosto sfiduciamo Conte

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Il 20 agosto sfiduceremo il premier". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. "In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni.

Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è", aggiunge.