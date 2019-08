Giorgetti,voto più facile se crisi prima

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Probabilmente sì", sarebbe stato più facile andare a votare se si fosse aperta prima la crisi di governo. Lo dice Giancarlo Giorgetti ai cronisti di Fattoquotidiano.it, Fanpage e Repubblica Tv. Salvini ha sbagliato i tempi della crisi? "Quando è diventata conclamata la diversità di vedute su alcune cose, dalla giustizia alla Tav, Salvini ha deciso di aprire la crisi. Ma sono le decisioni di un capo, un capo decide sempre lui da solo", risponde. "Io ho sempre detto e lo ribadisco che secondo me, con le condizioni date, un voto" per sfiduciare Conte "non avrebbe senso: avevano senso le dimissioni di Conte ma deciderà lui. Noi pensavamo che Conte si dimettesse l'altro ieri. Però vuole aspettare il 20", dichiara il sottosegretario.