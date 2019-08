Argentina: Macri sconfitto alle primarie

(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 AGO - Il presidente Mauricio Macri ha subito una dura sconfitta nelle elezioni primarie svoltesi ieri in Argentina in vista delle presidenziali del prossimo 27 ottobre, ampiamente superato dal candidato dell'opposizione peronista Alberto Fernandez.

Con il 100% delle schede scrutinate la coalizione 'Fronte di tutti' di Fernandez e dell'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner ha raccolto 10,6 milioni di voti (48,86%), mentre la coppia Macri-Miguel Angel Pichetto di 'Insieme per il cambiamento' ha ottenuto 7,2 milioni di voti (33,27%).