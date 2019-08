Cerca cacciare nomadi, sindaco picchiato

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Il sindaco di Caerano San Marco, in provincia di Treviso, Gianni Precoma, ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di nomadi, nei cui confronti era intervenuto per far smantellare un accampamento abusivo.

L'episodio - secondo quanto riportano i quotidiani locali - è avvenuto ieri sera in una zona in cui il primo cittadino si era recato di persona, anziché inviare la Polizia locale. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha portato Precoma al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna (Treviso), per far medicare botte, graffi e lividi sul volto.

Solidarietà nei confronti di Precoma è stata espressa dal presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo cui "è allucinante che un sindaco di quelli che ama la propria terra, il decoro urbano e vuole tutelare i suoi cittadini, intervenuto soltanto per far osservare leggi e regolamenti, venga pestato brutalmente a sangue. Solidarietà assoluta e fraterna al sindaco, 'colpevole' di aver fatto il bravo amministratore".