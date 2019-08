Open Arms, salvate altre 39 persone

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Altre 39 persone sono state tratte in salvo da Open Arms. Lo rende noto il fondatore dell'ong spagnola, Oscar Camps, specificando che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. L'imbarcazione, che da giorni era ferma al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, era partita questa notte per la missione di salvataggio che si è appena conclusa. "Ora aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare", annuncia Camps.