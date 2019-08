Fonseca "Dzeko in campo contro il Real"

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Radiomercato lo dà ormai in uscita, destinazione Inter, ma Edin Dzeko domani sera sarà in campo nell'amichevole di lusso tra Roma e Real Madrid all'Olimpico. Ad annunciarlo, in un'intervista a Sky Sport, è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. "Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui", dice il tecnico portoghese che annuncia che la sua squadra domani "giocherà con coraggio, in questo momento non sono preoccupato delle carenze difensive", anche se, aggiunge, "al più presto aspetto un centrale difensivo di livello".

Inevitabile anche la domanda su Mauro Icardi, da più parti avvicinato ai giallorossi: "Icardi è un ottimo calciatore, ma io parlo solo di chi ho in rosa e lui non è con noi".