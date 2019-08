Bassetti, Governo su punti no contratto

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 10 AGO - "Il Governo di qualunque colore sia deve nascere su un progetto, su punti concreti non su un contratto": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti intervistato da Claudio Sabelli Fioretti al Corciano festival.

Il porporato si è soffermato sui principali temi politici del momento. "La crisi - le sue parole - ha portato sofferenza e la sofferenza ha portato alla rabbia. La politica deve essere un servizio di carità per i cristiani". Il presidente della Cei ha parlato anche di Unione europea. "Doveva essere l'Europa dei popoli - ha detto - invece è diventata l'Europa del carbone e poi quella delle banche".

E soffermandosi sul tema dei migranti ha sostenuto che non devono venire "prima gli italiani ma chi ha bisogno". "Gli italiani - ha aggiunto - non sono razzisti. Sono paralizzati dalla paura che impedisce qualsiasi apertura verso l'altro. La Chiesa ha l'obbligo di educare, di liberare la gente dalla paura, basandosi sull'incontro e il dialogo".