'AS', Psg e Real trattano Neymar

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Il Real Madrid e il Paris Saint Germain stanno già negoziando per Neymar". Lo scrive oggi lo spagnolo 'AS', secondo cui "il primo passo è stato fatto pochi giorni fa dal club francese, che ha chiamato gli uffici del Real per far sapere che c'è la voglia e la giusta flessibilità di negoziare" e che "il club blancos è la prima squadra con cui il Psg decide di negoziare". Per il brasiliano non c'è ancora l'offerta, ma fonti vicine alle trattative assicurano che il Psg sarebbe disposto a intraprendere un'operazione rischiosa con il Real piuttosto che cedere alla pressione del Barça che punta ad abbassare il prezzo. Tra le ipotesi allo studio, anche quella del prestito annuale che, scrive 'AS', "sembra buona per tutti.

Consentirebbe al Psg di concedere un altro anno di tempo al giocatore per riflettere e di rivalutarsi, così da venderlo ad valore più altro rispetto a quello odierno. Anche per il Real sarebbe un investimento meno rischioso, mentre Neymar avrebbe l'occasione per tornare in Spagna, "dove era felice".