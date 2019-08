Tennis: Montreal, Fognini ai quarti

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Fabio Fognini centra l'ingresso nei quarti di finale alla "Rogers Cup", torneo ATP Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Il 32enne di Arma di Taggia, n.11 del ranking mondiale e settima testa di serie, dopo l'esordio positivo direttamente al secondo turno con lo statunitense Tommy Paul, nella notte italiana ha superato anche il francese Adrian Mannarino, n.69 Atp: 6-2 7-5 il punteggio, in un'ora e 46 minuti di gioco, in favore dell'azzurro, che ora trova Rafa Nadal, primo favorito del tabellone.