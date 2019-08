Hit parade, Machete Mixtape sempre primo

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Nell'immobilità dell'agosto musicale, Machete Mixtape n.4, progetto di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, non ne vuole sapere di lasciare la vetta, per la quinta settimana consecutiva, della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi/Gfk. In attesa delle nuove uscite a fine mese, la top ten offre solo qualche movimento di posizione. Come quelle che riguardano Ultimo, che occupa il resto del podio con Colpa delle Favole al secondo posto e Peter Pan al terzo. Risale di due posizioni anche Pianeti, ora sesto.

Ed Sheeran è quarto con No.6 Collaborations Project, con 15 inediti e 22 collaborazioni. Dietro di lui, stabile, Salmo con Playlist. Presidia la sua posizione, la settima, anche Bruce Springsteen con Western Stars. Ottavo posto per Jovanotti, con l'ep Jova Beach Party. Chiudono Elettra Lamborghini, che scivola di tre posizioni, con Twerking Queen e il fenomeno americano Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.