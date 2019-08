Figlia Delon, papà è un combattente

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - Alain Delon, vittima di un ictus nelle scorse settimane, "pensa già ai suoi futuri progetti": lo ha detto la figlia, Anouchka Delon, sul suo profilo Instagram.

"Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a proprio ritmo, ma rialzarsi... pensa già ai suoi futuri progetti", è scritto nel messaggio aperto al pubblico. Anoucka Delon aggiunge inoltre che il padre, 83 anni, "ha avuto molta fortuna perché tutto è andato bene. Nulla di sorprendente, è un combattente". Inoltre, per lei, il protagonista del Gattopardo e di Rocco e i suoi Fratelli è "sempre ben circondato" e si "sta rimettendo dalle sue difficoltà". "Tiene a ringraziare il pubblico, come anche gli amici per il sostegno e i loro numerosi messaggi d'amore".