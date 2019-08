Ciclismo: la Paternoster oro europeo U23

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - E' ancora Grand'Italia agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar. Sulle strade olandesi, la trentina Letizia Paternoster ha vinto la gara femminile in linea nella categoria Under 23, che si è disputata su un percorso lungo 92 chilometri. Guidata fino alla fine dalle compagne Guazzini e Balsamo, la Paternoster, classe 1999, nata a Cles, è stata protagonista di una grande rimonta. "A tavolino avevamo deciso che, in caso di arrivo in volata, sarebbe stata Letizia a provarla, mentre Elisa, Vittoria e anche Martina sarebbero state a sua disposizione. Abbiamo ritardato un poco il treno azzurro, perché Martina si era attardata. In corsa non sempre tutto funziona come vorresti", le parole del ct Dino Salvoldi. L'argento Under 23 femminile è stato appannaggio della polacca Marta Lach, il bronzo è andato all'olandese Lonneke Uneken.