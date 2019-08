Salvini,accertamenti su festa sacrificio

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto approfondimenti sulla festa del Sacrificio in programma a Magenta dall'11 agosto, che richiama diversi fedeli musulmani, in quanto secondo alcune segnalazioni durante l'appuntamento sarebbe previsto lo sgozzamento degli animali senza stordimento. Le polemiche sulla festività islamica vanno avanti da mesi. L'associazione Moschea Abu Bakar si era vista rifiutare uno spazio pubblico per la celebrazione il 14 agosto.

E per questo si era rivolta al Tar che le ha dato ragione, di fatto obbligando il Comune a concedere un'area. Questo però non ha fermato le polemiche. "Un conto è la preghiera, un altro la macellazione di animali senza preventivo stordimento che è inaccettabile" ha commentato l'ex ministro Michela Brambilla.

"Ma Lei davvero pensa che a Magenta sgozzeranno degli animali in piazza? - le ha replicato Paolo Razzano del Pd - Guardi che il 15 agosto, in occasione dell'ascensione di Maria, non è che noi cattolici ci mettiamo a fluttuare nel cielo".