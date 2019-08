"Neymar e Coutinho? Non so cosa accadrà"

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Ernesto Valverde si gode la vittoria americana sul Napoli (2-1 nella notte italiana) ma più che sul match di Miami deve rispondere alle tante domande sul mercato, che inevitabilmente portano ai nomi di Neymar e Coutinho: "L'ultima volta che abbiamo giocato a Miami dopo la partita ho dovuto rispondere a tante domande su Neymar, e anche questa volta è cosi'. Non sappiamo cosa succederà e poi non mi piace parlare di calciatori che giocano in altre squadre. Il Real su Neymar? Un giorno si scrive una cosa, il giorno dopo un'altra", liquida le voci Valverde che invece fa sapere che Vidal e Arthur "entreranno a poco a poco e sabato (nella seconda partita contro il Napoli) avranno più minutaggio. Quanto a Coutinho, è un nostro giocatore che ci ha aiutato molto e speriamo che continuerà a farlo, non dobbiamo pensare diversamente".