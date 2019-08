Netanyahu:soldato ucciso,è caccia a uomo

(ANSA) - TEL AVIV, 8 AGO - "Le forze di sicurezza sono impegnate adesso in una caccia per catturare il bieco terrorista e regolare i conti": lo ha affermato in un comunicato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, dopo aver appreso dell'uccisione di un soldato in Cisgiordania. Per il momento non è noto se intenda convocare oggi il Consiglio di difesa del governo.

Da parte sua l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, leader del partito di destra laico Israel Beitenu, lo ha già criticato. "La nostra resa al terrorismo a Gaza - ha osservato, riferendosi alla cautela di Netanyahu di fronte ad Hamas - porta ad attentati a Gerusalemme e in Giudea-Samaria (Cisgiordania)".

Lieberman si riferiva fra l'altro ad un attentato a Gerusalemme, sventato in extremis nei giorni scorsi dai servizi segreti israeliani, che era stato progettato da una cellula di Hebron su istruzione da Gaza del braccio armato di Hamas.