Cisgiordania, Jihad islamica si felicita

(ANSAmed) - GAZA, 8 AGO - La Jihad islamica "si felicita" dell'uccisione di un soldato israeliano in Cisgiordania: lo ha detto a Gaza il portavoce della organizzazione, Daud Shihab.

Secondo la Jihad islamica, "si è trattato di una operazione ardita" che inoltre costituisce un messaggio di incoraggiamento "per i palestinesi prigionieri di Israele''. Questo appare un riferimento a voci, ancora non confermate, secondo cui in una fase iniziale gli assalitori del soldato abbiano tentato di rapirlo per scambiarlo con detenuti palestinesi.