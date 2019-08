Brosnan in Eurovision, film di Netflix

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Anche Pierce Brosnan nel cast di Eurovision, film diretto da David Dobkin (Due Single a Nozze, The Judge) attualmente in fase di produzione e in arrivo prossimamente solo su Netflix.

L'attore irlandese va ad affiancare Will Ferrell e Rachel McAdams, che interpretano rispettivamente Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, aspiranti musicisti islandesi. Pierce Brosnan reciterà nei panni di Erick Erickssong, il padre di Lars e uomo più bello dell'Islanda. Il film racconta la storia di Lars e Sigrit, aspiranti musicisti, ai quali viene data la possibilità di rappresentare il loro paese alla più grande competizione musicale del mondo. I due avranno così la possibilità di dimostrare che ogni sogno che si ha è un ideale per cui valga la pena lottare.

L'Eurovision Song Contest, la celebre competizione musicale internazionale, è ora un fenomeno globale con fan in tutto il mondo. Tra i vincitori Abba (nel 1974 per la Svezia) e Celine Dion (nel 1988 per la Svizzera). La prima edizione è stata in Svizzera nel 1956.