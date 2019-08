Mozambico:accordo di pace governo-Renamo

(ANSA) - JOHANNESBURG, 7 AGO - E' stato firmato in Mozambico un accordo di pace tra il governo di Maputo e la Renamo (Resistenza nazionale mozambicana), il principale gruppo di opposizione, che pone fine ad anni di violenza. Il presidente mozambicano Filipe Nyusi e il leader della Renamo Ossufo Momade, nel corso della cerimonia della firma, hanno garantito che le due parti parteciperanno in maniera pacifica alle elezioni del 15 ottobre.

Capi di stato africani e personalità internazionali hanno presenziato alla sigla dell'accordo nella capitale Maputo. Tra gli altri il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Federica Mogherini e Teresa Ribeiro, segretario di Stato portoghese agli Esteri. Il Portogallo, ex potenza coloniale dalla quale il Mozambico si è reso indipendente nel 1975 dopo una lunga lotta di liberazione, ha fatto da mediatore nei negoziati.