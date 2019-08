Cadde su pista motocross, morto 27enne

(ANSA)- PAVIA, 6 AGO - E' morto il motociclista di 27 anni di Mortara (Pavia) rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto la mattina di sabato 3 agosto sulla pista di motocross di Ottobiano (Pavia). Il 27enne era caduto, venendo schiacciato dalla sua stessa moto. Subito soccorso dai medici del 118, era stato trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia e ricoverato in rianimazioni in prognosi riservata. Le sue condizioni erano apparse sin dall'inizio disperate.