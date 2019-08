'Terroristi Hasm in azione al Cairo'

(ANSA) - IL CAIRO, 5 AGO - "Le indagini preliminari indicano che l'attentato al Cairo è avvenuto per mano del gruppo terroristico 'Hasm', (braccio armato dei fratelli musulmani, ndr). E' quanto afferma il ministero dell'Interno egiziano in un comunicato pubblicato su Facebook. L'autobomba era diretta verso un obiettivo non ben preciso, conferma il ministero, senza però fornire ulteriori dettagli.