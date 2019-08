Sorella killer Dayton arrivata con lui

(ANSA) - NEW YORK, 5 AGO - Megan Betts, 22 anni, la sorella del killer di Dayton, Ohio, anche lei rimasta uccisa nella sparatoria, aveva iniziato la serata con il fratello, Connor Betts. Il capo della polizia di Dayton, Richard Biehl, ha detto che i due si sono recati nel centro della città con la stessa macchina e poi hanno proseguito la serata ognuno per conto proprio: "L'informazione che abbiamo è che sono arrivati con lo stesso veicolo, ma a un certo punto si sono separati", ha detto.

Le autorità stanno indagando su cosa sia accaduto in quel lasso di tempo. Secondo Biehl, Megan è stata una delle prime persone uccise. Il capo della polizia é in contatto con i genitori dei due, dicendo che tutto questo é un "incubo" per loro. Il capo della polizia ha spiegato che non è chiaro se l'uomo volesse davvero uccidere anche la sorella o se non l'abbia riconosciuta.