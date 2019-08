Trump, test Kim non violano accordo Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Gli ultimi tre test nordcoreani di missili a corto raggio "non sono una violazione del nostro accordo di Singapore ne' sono stati oggetto di discussione quando ci siamo stretti la mano". Lo twitta Donald Trump.

"Potrebbe essere - aggiunge - una violazione delle risoluzioni Onu ma il presidente Kim non vuole deludermi con una violazione di fiducia, per la Corea del nord c'è troppo da guadagnare, il potenziale del Paese, sotto la leadership di Kim Jong Un è illimitato. E c'è troppo da perdere".

"Posso sbagliarmi, ma credo che il presidente Kim abbia una grande e bella visione per il suo Paese, e solo gli Usa, con me presidente, possono far si' che questa visione diventi realtà.

Egli farà la cosa giusta perché è troppo intelligente per non farla e non vuole deludere i suoi amici, il presidente Trump!", twitta ancora.