Strage Bologna, bus 37 apre il corteo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - Per la prima volta è l'autobus numero 37 ad aprire il corteo in ricordo della strage di Bologna. La manifestazione è partita dal Comune e come tutti gli anni raggiungerà il piazzale della stazione per i discorsi ufficiali e il minuto di silenzio. Il '37' è uno dei simboli della strage e fu utilizzato per trasportare i cadaveri in obitorio. Dopo essere rimasto per decenni nel museo dei trasporti, negli ultimi è tornato a far parte delle commemorazioni.