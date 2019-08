Riesame il 5/9 per Meranda e Vannucci

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Il Tribunale del Riesame di Milano ha fissato per il 5 settembre l'udienza per discutere il ricorso contro i sequestri effettuati nei confronti dell'avvocato Gianluca Meranda e dell'ex consulente bancario Francesco Vannucci indagati nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. In quello stesso giorno è fissata anche l'udienza per Gianluca Savoini, presidente leghista dell'associazione Lombardia-Russia, pure lui indagato per corruzione internazionale.