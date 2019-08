Nato, no nuovi missili in Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - "La Nato non ha alcuna intenzione di dispiegare nuovi missili nucleari sul terreno in Europa". Lo ha detto il segretario generale della nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa dopo la fine del Trattato Inf sui missili.

La Nato "non vuole una corsa agli armamenti", ha assicurato Stoltenberg.