Borsa: Europa in netto calo con dazi

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Avvio in tensione per le Borse europee sul riacutizzarsi dello scontro sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Parigi in apertura lascia il 2,34% con il Cac 40 a 5.427 punti. Francoforte perde l'1,79% con il Dax a 12.033 punti.

Londra cede l'1,47% con il Ftse 100 a 7.472 punti.