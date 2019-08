B&B Foggiano rifiuta stanza a coppia gay

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 02 AGO - "Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna". Così Tiziana, proprietaria di un appartamento a San Severo, nel Foggiano, in affitto su Airbnb, ha liquidato Matteo, giovane omosessuale di Modena, che l'aveva contattata tramite la piattaforma per trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia.

La denuncia arriva direttamente dall'associazione Arcigay che racconta di come l'host nel vedere la richiesta del giovane per l'appartamento abbia sottolineato che in casa accettano solo: "uomini accompagnati da fidanzata, compagna, amica oppure moglie".

"Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato" - commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "La policy di Airbnb - prosegue - è molto netta sul tema delle discriminazioni. Pertanto chiediamo l'immediata espulsione dell'host dalla piattaforma".