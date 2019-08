Adesivi 'Parlateci di Bibbiano' sede Pd

(ANSA - TORINO, 2 LUG - Adesivi con la scritta 'Parlateci di Bibbiano' sono comparsi nella notte sulla porta della sede regionale del Pd, a Torino, in via Masserano. Analoghi adesivi sono stati trovati anche su alcuni muri di Venaria (Torino), sempre vicino alla sede locale del Pd.

"Sono volantini privi di firma, da codardi. Se qualcuno crede davvero che il Pd sia responsabile dei fatti di Bibbiano, ci metta la faccia - dice il segretario regionale dem Paolo Furia - Questa è l'ennesima fake news, una delle tante create ad hoc in questo periodo per addormentare la gente, per travolgere i cittadini e sviarli dai veri temi".

L'episodio è stato denunciato alla Digos; le telecamere di sicurezza davanti alla sede potrebbero avere ripreso gli autori del gesto. "Il Pd è della parte dei minori, ha fiducia nella magistratura e nei servi sociali, che nella maggioranza dei casi fanno un lavoro enorme, giusto e fondamentale. Ci auguriamo che i responsabili degli abusi vengano colpiti, il resto è solo mistificazione politica".