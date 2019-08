A settembre l'autobiografia di Snowden

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Uscirà in Italia il 17 settembre, in contemporanea mondiale, 'Errore di sistema', l'autobiografia di Edward Snowden (titolo originale 'Permanent Record'), ex analista della National Security Agency e 'gola profonda' del Datagate esiliato a Mosca. A pubblicarla sarà Longanesi, che ha acquistato i diritti dall'editore americano Macmillan Publishers.

Nel 2013 Snowden, ex agente Cia e consulente Nsa, sconvolse il mondo rompendo con l'establishment dell'intelligence americana e rivelando che il governo degli Stati Uniti cercava segretamente mezzi per raccogliere ogni telefonata, messaggio o email inviata. Il risultato sarebbe stato un sistema di sorveglianza di massa senza precedenti, in grado di introdursi nelle vita privata di chiunque. Nell'autobiografia, Snowden racconta la sua storia per la prima volta, guidando il lettore attraverso la creazione di questo sistema di sorveglianza e poi la crisi di coscienza che lo ha spinto alla denuncia.