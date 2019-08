'Solo Michelle può distruggere Trump'

(ANSA) - NEW YORK, 1 AGO - C'è solo un candidato in grado di battere e distruggere Donald Trump: è Michelle Obama. Lo afferma il regista premio oscar Michael Moore. "E' amata e tutti sanno che se scendesse in campo lo batterebbe" spiega Moore, convinto che non basta un candidato in grado di battere Trump. Hillary Clinton in qualche modo, osserva, lo ha fatto ottenendo milioni di voti in più. "L'unico modo per rimuoverlo è distruggerlo. E la domanda è: chi può farlo?" dice Moore, secondo il quale Joe Biden, Elizabeth Warren Bernie Sanders e Kamala Harris possono battere Trump, ma non è abbastanza.