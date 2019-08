Ponte: street art rilancia quartiere

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - Si chiama 'On the wall' è l'iniziativa di street art promossa dal Comune di Genova per rilanciare il quartiere di Certosa, ferito dal crollo del viadotto Morandi. Dieci muralisti di livello internazionale e altrettanti giovani writers si sono impegnati a realizzare disegni su muri e saracinesche. Tra gli artisti coinvolti nomi di primo piano nell'ambito dell'arte muraria come l'olandese Zedz e il portoghese Pantonio. C'è chi lavora sulla cabina di E-distribuzione lungo il Polcevera, o chi porta il colore in via Certosa. La 'decorazione' del quartiere andrà avanti fino al 14 agosto, primo anniversario del crollo del viadotto.