Mo: Sisi, Egitto per creazione due Stati

(ANSA) - IL CAIRO, 1 AGO - L'Egitto sostiene tutti gli sforzi per una soluzione equa e completa della causa palestinese sulla base della soluzione di due Stati e la creazione di uno stato palestinese con Gerusalemme est come sua capitale. Lo ha ribadito il presidente egiziano, Abdel Fattah El Sisi durante il colloquio con Jared Kushner, il consigliere del presidente Usa, Donald Trump, in visita lampo al Cairo, secondo quanto riferisce l'agenzia Mena. Presenti all'incontro anche il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, il rappresentante speciale per i colloqui internazionali, Jason Greenblatt e il consigliere politico per il segretario di Stato Usa, Brain Hook.

Durante il colloquio, Sisi ha sottolineato le relazioni strategiche che legano l'Egitto e gli Usa in diversi settori e ha manifestato l'impegno del Cairo a proseguire il coordinamento e le consultazioni con l'amministrazione americana sui modi per consolidare la pace e la stabilità regionali.