Il figlio di bin Laden ucciso in azione

(ANSA) - NEW YORK, 1 AGO - Hamza bin Laden, il figlio di Osama bin Laden, sarebbe stato ucciso nel corso di un'operazione militare. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali Hamza bin Laden non era l'obiettivo dell'operazione tanto che non si era a conoscenza neanche che fosse nella location dell'attacco. Non è chiaro dove l'operazione sia stata condotta, ma secondo indiscrezioni l'erede della mente degli attacchi dell'11 settembre si trovava in Pakistan o in Afghanistan.