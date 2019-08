Anm, incostituzionale sorteggio per Csm

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Il sorteggio è incostituzionale. La norma oggi in vigore in Costituzione prevede l'elezione dei magistrati. E sorteggio e elezioni sono due cose tra loro inconciliabili. Se si ritiene che il sorteggio equivalga a una elezione allora questo sistema deve valere per tutti gli organi costituzionali. Apprendiamo una strana deriva, lontana dall'idea di democrazia. E questo non lo diciamo noi, lo dicono anche giuristi importanti e costituzionalisti". Lo ha riferito il presidente dell'Anm Luca Poniz parlando dell'ipotesi del sorteggio per la scelta dei componenti del Csm.