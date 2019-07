Tabaccaia uccisa,fermato presunto autore

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 LUG - Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava, in via Melacrino, in una zona centrale di Reggio Calabria, e da cui si accede anche al suo negozio.

L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La donna, secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria passando dall'androne.