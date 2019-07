Quattro matrimoni diventa serie tv

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Da film a miniserie tivù.

'Quattro matrimoni e un funerale' passa a nuova vita e diventa una mini serie su Hulu Tv, una piattaforma di streaming online.

Il nuovo formato, che ha debuttato il 31 luglio, si basa sempre sulla pellicola inglese del 1994 con Hugh Grant. La serie è stata creata da Mindy Kaling e Matt Warburton e ha come protagonisti Nathalie Emmanuel, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse e John Paul Reynolds.

Four Weddings and a Funeral (titolo in inglese) in 12 episodi segue le vicende di quattro amici americani Maya, Craig, Ainsley e Duffy, che si riuniscono per un favoloso matrimonio a Londra.

Ma dopo una notizia bomba appresa sull'altare, le loro vite vengono scombussolate. Devono resistere ad un anno tumultuoso di amori e strazi. Le relazioni si formano e si rompono, vengono esposti scandali politici, la vita sociale di Londra viene ridicolizzata e in tutto questo naturalmente ci sono quattro matrimoni ed un funerale.