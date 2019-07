Nuovo caso pedofilia Gb,vittime a decine

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - Ennesimo scandalo 'storico' di pedofilia svelato in Gran Bretagna a scoppio ritardato. Questa volta si tratta degli abusi subiti, a partire dagli anni '60, da centinaia di bambini ospitati temporaneamente da famiglie affidatarie o in case di accoglienza a Nottingham (Inghilterra centrale) e nella contea circostante, come denuncia la Bbc.

L'emittente cita un rapporto scioccante venuto alla luce grazie alle indagini amministrative dell'Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. Rapporto che fa riferimento a stupri e violenze fisiche sistematiche, "tollerate o ignorate" dal personale addetto in teoria all'assistenza e alla destinazione di questi piccoli abbandonati. Un inferno che sarebbe andato avanti almeno fino a metà anni '90, stando agli accertamenti, con la complicità o la colpevole trascuratezza anche di autorità locali e responsabili di zona dei servizi sociali.