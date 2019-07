Lancio di proiettili da Pyongyang

(ANSA) - SEUL, 30 LUG - La Corea del Nord ha lanciato "più proiettili non identificati" dalla sua costa orientale. Lo sostengono le autorità sudcoreane.

Il lancio avviene a meno di una settimana da quello di due razzi a corto raggio, apparentemente di nuova progettazione, caduti nel Mar del Giappone dopo aver volato ad una altezza di 50 km, rispettivamente per 430 e 690 km.

Non è chiaro ancora di quale tipo di proiettili si tratta.